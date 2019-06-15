Что делать, если на дороге вы прокололи колесо, а запаски нет, сообщает DEITA.RU.

Почти во всех автомобильных магазинах можно приобрести ремонтный комплект, который содержит в себе клей, шило для зачистки и шило для продевания жгута и сами жгуты. Воспользоваться ими для ремонта не сложно.

Снимите колесо, найдите прокол. Если в нем обнаружится инородный предмет – вытащите перед зачисткой дыры. Расширьте отверстие специальным шилом, и лишь потом зачищайте. Жгут вставляйте в специальный инструмент, нанесите клей и вставляйте в отверстие в покрышке. Будьте аккуратны, но приложите усилие при этом. Только хвосты жгута оставьте снаружи. И вытаскивайте сам инструмент, медленно и не прокручивая. После этого обрезайте торчащие концы жгута.

Когда вы накачаете покрышку, вы увидите, что все в порядке. При желании можете полить водой заклеенное место водой – убедиться, что нет пузырьков.

Если нет ремкомплекта – берите герметик. Располагайте колесо нипелем вниз, прикручивайте шланг «антипрокола» и активируйте баллончик. Выждите минуту и опускайте машину с домкрата. Очень медленно начните движение: при вращении колеса воздух с герметиком начнет выходить через дыру, и та заклеется. Если через пару километров проблема будет устранена – подкачайте колесо.

Но есть и еще один способ: попросить о помощи проезжающих мимо автолюбителей. Всегда найдутся люди, которые отзовутся или даже сами предложат помощь.

Анастасия Туркова