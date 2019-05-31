Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал оборонным предприятиям Приморья «искать свою нишу на гражданке». Совещание с министром финансов Антоном Силуановым, состоявшееся накануне в Приморье, оставило неоднозначное впечатление у предприятий оборонного комплекса, сообщает DEITA.RU.

На снижение объемов госзаказа на оборонных предприятиях министру пожаловался руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Роман Титков.

«В силу отсутствия в России условий для перехода на гражданскую продукцию предприятия ВПК оказались в ситуации 90-х годов: вынуждены сокращать людей, перепрофилироваться и производить дешевую гражданскую продукцию или закрываться», - обозначил Роман Титков.

Из-за этого, по словам Титкова, следует, что стремительно снижаются обороты малых и средних предприятий - бизнес-партнеров оборонной промышленности и, соответственно, становится невозможным повысить производительность труда и занятость населения.

«Об этом же красноречиво говорит статистика, отражающая самые низкие темпы освоения выделенных бюджетных средств на проект: «Производительность труда и поддержка занятости населения»», – отметил Роман Титков.

В ответ министр Силуанов заявил, что снижения гособоронзаказа нет. «Возможно, есть перераспределение между предприятиями». Если, по словам министра финансов, предприятие знает о снижении его заказа, оно должно найти себе другую нишу для работы на гражданском рынке.

«Существуют программы переобучения сотрудников предприятий ВПК на работу в условиях гражданского рынка», – такой ответ министра приводится на официальной странице Регионального отделения РСПП Приморского края в facebook.

О тех, кто не имеет такой возможности, Антон Силуанов поручил «собрать информацию».

Надо отметить, что некоторые оборонные предприятия Приморья уже пробовали последовать совету Силуанова и найти свою нишу на «гражданке». В результате уникальные предприятия вынуждены производить… лавочки и урны.

Самый яркий пример - «Дальприбор». Единственный в России изготовитель авиационных сбрасываемых средств поиска подводных лодок и единственное в Сибири и на Дальнем Востоке предприятие, оснащенное всем необходимым для разработки, производства и испытания особо сложной техники для ВМФ и рыбодобывающего флота, с собственным опытно-конструкторским бюро и Центром испытаний, перепрофилировалось на производство предметов городского благоустройства – лавочек и урн для мусора. Очевидно, что «200 рублей не спасут отца русской демократии».

Напомним, еще одно предприятие оборонного комплекса Приморья принесло региону дурную славу. На заводе «Радиоприбор» зафиксирован самый длинный прецедент невыплаты задолженности по зарплатам – доложил недавно министр труда Максим Топилин президенту Путину. Задолженность возникла из-за того, что бывший гендиректор злоупотреблял полномочиями, за что получил тюремный срок. В итоге спасать приморцев пришлось правительству – Приморью пообещали выделить средства в размере 160 миллионов рублей, чтобы расплатиться с людьми уже в начале июня.

Елена Миронова