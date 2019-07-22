Премьерой «Ревизор» — комедией по пьесе классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя — закрыл сезон Театр молодежи во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Зал хохотал — юмор и сатира основа пьесы Гоголя и постановки под руководством режиссера Станислава Мальцева.

Пьеса написана почти 200 лет назад, в XIX веке, но актуальна и интересна и в XXI веке. Тем более, что театр пошел новым путем - не изменив авторского текста, режиссер поместил героев в новые реалии. Яркая постановка, безусловно, будет интересна как старшеклассникам, которые изучают пьесу по школьной программе, так и более старшему поколению. Зрители уже приняли «Ревизора» на «Ура!».





«Бессмертная комедия», - говорили о гоголевской пьесе на школьных уроках в середине прошлого века, и как подтвердило время, пьеса, увы, «бессмертна» и в веке нынешнем. Что-то очень важное и «живучее» зацепил Гоголь в человеческой природе.

В «Ревизоре» писатель осмеивает чиновников уездного городка погрязших во взятках, казнокрадстве и пороках. Главного героя Гоголь наделил ярким и хлестким образом и фамилию ему дал соответствующую - Хлестаков. С его появлением в провинциальном городке и «заварилась вся эта каша».





Режиссер Станислав Мальцев нашел интересный ход, «подменив» чиновников-мужчин, которые безраздельно занимали властные посты в веке XIX веке, на чиновников-женщин, что не редкость в наше время. Это придает спектаклю некий современный окрас и усиливает пикантность ситуации.

В Театре молодежи надеются, что школьники, которые придут на спектакль, прочтут авторский оригинал пьесы и сделают сравнительный анализ классического произведения и режиссерского видения. Театр ставит перед собой задачу, в том числе и через нестандартный подход к произведениям школьной программы, стимулировать у современной молодежи интерес к чтению и к рассуждениям о жизненных темах, поднятых еще классиками русской литературы.

Ирина Павленко