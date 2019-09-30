Подмочившего репутацию губернатора ждет отставка

В президентской администрации планируется досрочная отставка губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко, передает DEITA.RU.

По заверению сразу трех источников РБК, отставка главы региона, репутацию которого основательно подмочил поводок, планируется уже этой осенью.

Напомним, Сергей Левченко один из немногих губернаторов, которые не принадлежат к партии власти. Член коммунистической партии был избран на пост губернатора в 2015-м году. Несмотря на то, что полномочия Левченко, победившего на выборах единоросса Сергея Ерощенко с отрывом в 15 процентов голосов, заканчиваются в 2020-м году, ему уже сейчас пророчат отставку.

Напомним, есть мнение экспертов, что глава Камчатского края Владимир Илюхин, тоже может не досидеть на своем посту до перевыборов в 2020 году. Последнее скандальное заявление главы полуострова о том, что «хочется постебаться» относительно несуществующей котельной в селе Средние Пахачи, особенно разгневало местных жителей. Региональный министр ЖКХ на официальном сайте правительства заявил, что в данном населенном пункте 20 сентября запущена котельная. Сельчан возмутил тот факт, что котельная действительно «запущена» уже лет двадцать как. От нее остались одни стены.

Екатерина Брязгунова