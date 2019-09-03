Новая пенсионная реформа, детали которой власти хотят раскрыть россиянам в начале сентября, должна покрыть нехватку средств, наблюдающуюся в Пенсионном фонде. Однако это можно сделать и из бюджетных средств. В 2019 году профицит бюджета составил почти два триллиона, сообщает DEITA.RU.

Такое мнение озвучил экономист Михаил Делягин во время беседы с журналистом «Свободной прессы». По мнению эксперта, уже сегодня власти могут обеспечить россиян пенсиями в 25 тысяч рублей, что обеспечит гражданам безбедную старость.

В свою очередь другие экономисты рассуждают о плюсах и минусах новой пенсионной реформы, главный вопрос в которой сегодня заключается в том, какие образом выплачивать пенсию в ее накопительной части: единовременно или ежемесячно.

Отмечается, что выплаты накопительной части начались в 2018 году, несмотря на то, что пять лет назад система была заморожена. В прошлом году было выплачено порядка 11 миллиардов рублей, а в 2027-м эта сумма должна достигнуть уже 60 миллиардов, уверяет экономист Никита Масленников.

Порядок выплат, который на данный момент российские власти усиленно обсуждают, и ляжет в основу новой пенсионной накопительной системы. Кроме этого, не менее важный вопрос, который предстоит решить — это добровольность, на которую упирает глава государства Владимир Путин.

Екатерина Брязгунова