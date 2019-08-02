Молодые люди смогут работать без уплаты взносов в казну государства, сообщает DEITA.RU.

Польское радио передало радостную новость для всех жителей страны, которым ещё не исполнилось 26 лет. Власти Польши решили с 1 августа освободить их от подоходного налога.

Таким образом, люди, только-только вступающие во взрослую жизнь и начинающие свою карьеру, могут избежать дополнительных расходов на уплату взносов со своей прибыли.

Все заработанные деньги смогут оставить себе около 2 миллионов жителей страны. При этом, остаётся условие, что уровень заработка, не подлежащий списанию налога, не может превышать 20 тысяч евро в год.

С помощью данного закона польские власти пытаются удержать молодых людей в стране. Известно, что большая часть из них традиционно едет на заработки в более развитые европейские страны.

Дмитрий Шевченко