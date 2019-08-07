Расходы выросли как минимум на 2%, сообщает DEITA.RU.

"Платформа ОФД" провела расчёты школьного комплекта для нового учебного сезона, в который входит всё необходимое.

Как оказалось, итоговая сумма в десять тысяч и семьсот рублей превышает как минимум на 2% расходы на сбор ученика в школу в прошлом году.

Специалистам удалось выяснить, что с целью экономии родители предпочитают заказывать школьные товары через интернет-магазины, а школьная форма теперь покупается на ярмарках.

Больше всего увеличились расходы на блузки и рубашки — они выросли до 1,1 тысячи рублей. Сумма оказалась почти на 30% дороже, чем в прошлом году.

При этом, средняя стоимость детских брюк и юбок превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в прошлом году. Цена пенала в июле составила 550 рублей, показав рост на 18%, а набор канцелярских товаров достиг отметки в 645 рублей, увеличившись в цене на 3%.

Дмитрий Шевченко