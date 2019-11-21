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«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки

Роскосмос

Космодром «Восточный» продолжает обрастать новыми уголовными делами с колоссальными масштабами хищения государственных денег. Сразу два дела возбудил на днях следком Амурской области, сообщает DEITA.RU.

Миллионные хищения осуществляясь в несколько этапов. Сначала было украдено почти 14 миллионов, а на втором этапе хищение оказалось уже куда более серьезным - 242 миллиона испарились при постройке стартового комплекса для ракеты «Ангара» в городе Циолковский. Предполагаемый виновник новых хищений - ОО «Поволжское строительное предприятие». 

По версии следствия, компания с 2018 по 2019 год предоставляла в федеральное казначейство ложные сведения о работе и оплате аренды техники. Арендодатель - «Трио-ВИС» - получила от казначейства первую партию украденных в последствии 13,8 миллионов.

Преступная схема сработала еще несколько раз. Арендодатели технической части ООО «Дорстрой» и «Трио-ВИС» получали несколькими траншами 242 миллиона по ложным сведениям. По информации «Коммерсанта», эти два дела объединены в одно - но по ним пока отсутствуют конкретные подозреваемые.

При этом общая стоимость работ оценивается в 100 миллиардов рублей, а сдать объект необходимо в 2022 году. Успеется ли задуманное в срок - большой вопрос в контексте продолжающегося коррупционного беспредела на стройке.

Примечательно, что ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новых воров на строительстве второй очереди космодрома нет. Рогозин уверяет, что теперь при строительстве и оплате услуг используются иные принципы, которые полностью контролирует федеральное казначейство.

Если раньше стройкой занимались подрядчики «Спецстроя», по большинству из которых и проходят громкие уголовные дела, то ныне все иначе - «Спецстрой» вовсе расформирован, все идет через аккредитивы казначейства, и нет оснований полагать, что деньги расходуются неэффективно.

Кремль в начале ноября был вынужден признать: каждый десятый рубль, который государство выделило на строительство космодрома «Восточный», осел в карманах коррупционеров. 

Пресс-секретарь президента Путина Александр Песков сообщил об 11 миллиардах украденных рублей, из которых удалось вернуть только три с половиной. Первая волна уголовных дел включила в себя 128 отдельных случаев, которые позже  объединили в 28 общих. 

С 2014 года более 17 тысяч нарушений было зафиксировано на стройке. Затягивание строительства, превышение должностных полномочий, огромные хищения - все это сопровождает строительство, ставшее одним из памятников российской коррупции.

Более того, представитель следственного комитета России Александр Куренной заявлял о вопиющих случаях, когда не соблюдались элементарные требования безопасности. Проблемы с пусковым стволом, плохой бетон - все это могло стать причиной крупных аварий.

Президент Владимир Путин открытыми текстом заявлял о ситуации на космодроме - «воруют миллионами!». Многие сидят в тюрьмах, а в январе застреленным был найден экс-глава «Дальспецстроя» Дмитрий Савин, обвиняемый в колоссальных хищениях. Но даже жесткие меры госрегулирования и уголовного преследования воров не помогают окончательно навести порядок на строительстве.

Василий Кучин

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