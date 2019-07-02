Санкционную продукцию уничтожили специалисты Ванинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве.

С заявлением в Россельхознадзор обратился местный житель. Он рассказал специалистам надзорного ведомства, что купил из фуры по дороге Лидога-Ванино ящик куриных голеней весом 15 кг по относительно низкой цене, а дома увидел маркировку США.





Как известно, американские продукты запрещены для ввоза на территорию Российской Федерации. Мужчина попросил уничтожить мясо. Специалисты Россельхознадзора изъяли продукцию и уничтожили путем сжигания в печи.

Между тем, в России ожидается резкий скачок цен на свинину, говядину и мясо птицы. Причиной подорожания станет увеличение стоимости добавок для питания животных. На данный момент Россия вынуждена завозить около 90% от необходимого объёма этих добавок.

Дмитрий Санников