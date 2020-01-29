Подозрительные объявления о съемке сериала с Бондарчуком во Владивостоке появились в соцсетях

Никаких подтверждений, что съемки действительно будут проводиться, нет, сообщает DEITA.RU.

Накануне в комментариях под записями в популярных местных группах в соцсетях начали появляться комментарии, приглашающие всех желающих попробовать себя в качестве актера массовки. Речь шла о сериале «Филатов» Максима Свешникова.

Согласно тексту объявления, якобы нужны самые разные люди, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет. Приходить можно в любой день съемок с 3 по 21 февраля, нужно будет отыгрывать роль посетителей ресторана или прохожих за 3500 рублей за половину дня. Интересующимся предложили отправлять фото и форму заявки на электронный адрес.

Что касается пользователя, распространяющего «объявления», на предположения о недостоверности информации он выдает исключительно нецензурные ответы.

Сериал «Филатов» с Федором Бондарчуков в главной роли действительно снимается, только вот все его события происходят в Москве. Никаких новостей о расширении географии съемок в сети найти не удалось, а канал СТС на данный момент не предоставил официального комментария.

Елена Кот