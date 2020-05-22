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Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

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Угроза есть как для автомобилистов, так и для пешеходов

В Шкотовском районе Приморского края зафиксирована новая угроза необычного типа – фонарный столб угрожает упасть на проезжающие автомобили, сообщает ИА DEITA.RU.

Неустойчивый столб попал на камеру в посёлке Смоляниново. Причины того, что бетонное сооружение нависло над дорожным полотном – неизвестны. Примечательно, что расположенный рядом автодорожный знак также демонстрирует значительное отклонение от нормального положения.

Очевидцы полагают, что из-за близкого расположения пешеходного перехода, фонарный столб несёт опасность не только для проезжающих автомобилей, но и для приморцев, не имеющих машины.

Софья Корф

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