Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

В Шкотовском районе Приморского края зафиксирована новая угроза необычного типа – фонарный столб угрожает упасть на проезжающие автомобили, сообщает ИА DEITA.RU.

Неустойчивый столб попал на камеру в посёлке Смоляниново. Причины того, что бетонное сооружение нависло над дорожным полотном – неизвестны. Примечательно, что расположенный рядом автодорожный знак также демонстрирует значительное отклонение от нормального положения.

Очевидцы полагают, что из-за близкого расположения пешеходного перехода, фонарный столб несёт опасность не только для проезжающих автомобилей, но и для приморцев, не имеющих машины.