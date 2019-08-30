На Дальнем Востоке осужден старший офицер за продажу воинских КамАЗов, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Военного СУ СК России по Восточному военному округу.

В ходе следствия удалось выяснить, что подполковник одной из хабаровских воинских частей продал восемь КамАЗов за 560 тысяч рублей гражданскому лицу.

Отмечается, что замкомандира воинской части очень и очень продешевил, потому что, реализовав для собственных нужд технику, он нанес ущерб России почти в два с половиной миллиона рублей.

По решению суда, бывшему замкомандиру предстоит отбывать наказание в колонии общего режима три года, но и это еще не все. Ему строго-настрого запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Ранее DEITA.RU писало о том, что руководитель Минобороны Сергей Шойгу поведал о том, что российская армия заключила контракты на один триллион рублей. В общей сложности было заключено около пятидесяти контрактов с 27-ю предприятиями.

Екатерина Брязгунова