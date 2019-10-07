Новости
Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»
8 Октябрь 2019, 02:00
Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку
8 Октябрь 2019, 01:15
Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей
8 Октябрь 2019, 00:30
Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны
7 Октябрь 2019, 23:45
Авиакомпаниям дадут еще денег
7 Октябрь 2019, 23:15
Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ
7 Октябрь 2019, 22:59
Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов
7 Октябрь 2019, 22:45
Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год
7 Октябрь 2019, 22:15
Подполковника Росгвардии наказали за кильку в томате
Московский окружной военный суд постановил оставить в силе первоначальное наказание подполковника Росгвардии Костромской области, отвечающего за продовольствие и весной 2018 года отказавшегося выполнять свои служебные обязанности, сообщает DEITA.RU.
За то, что он не перебрал пять тонн некачественной кильки в томате, ему объявлен и не снят выговор, а также снижена премия за два месяца до пяти процентов.
Дело было так. В конце марта 2018 года на склад поступило пять тонн консервов, и перед замначальника отдела продовольственного снабжения Московского центра Росгвардии была поставлена задача — перебрать их и направить поставщику претензию о том, что часть партии оказалась некачественной. На выполнение работы выделили целых две недели, однако к 12 апреля работа не продвинулась к логическому концу. Проще говоря, ее даже не начинали. Руководитель отдела, недолго думая, поручил этому же офицеры Росгвардии собрать комиссию и проделать ту же работу до середины мая. Опять ничего.
В результате внутренней проверки подполковнику объявили выговор и лишили большей части премии за два летних месяца 2018 года. Попытка обжаловать решение руководства фактически ни к чему не привела, пишет «Коммерсант».
Екатерина Брязгунова