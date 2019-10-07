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19 Август 2019, 19:45

Подполковника Росгвардии наказали за кильку в томате

росгвардия

Московский окружной военный суд постановил оставить в силе первоначальное наказание подполковника Росгвардии Костромской области, отвечающего за продовольствие и весной 2018 года отказавшегося выполнять свои служебные обязанности, сообщает DEITA.RU.

За то, что он не перебрал пять тонн некачественной кильки в томате, ему объявлен и не снят выговор, а также снижена премия за два месяца до пяти процентов.

Дело было так. В конце марта 2018 года на склад поступило пять тонн консервов, и перед замначальника отдела продовольственного снабжения Московского центра Росгвардии была поставлена задача — перебрать их и направить поставщику претензию о том, что часть партии оказалась некачественной. На выполнение работы выделили целых две недели, однако к 12 апреля работа не продвинулась к логическому концу. Проще говоря, ее даже не начинали. Руководитель отдела, недолго думая, поручил этому же офицеры Росгвардии собрать комиссию и проделать ту же работу до середины мая. Опять ничего.

В результате внутренней проверки подполковнику объявили выговор и лишили большей части премии за два летних месяца 2018 года. Попытка обжаловать решение руководства фактически ни к чему не привела, пишет «Коммерсант».

Екатерина Брязгунова

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