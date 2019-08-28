В ночь на среду, 28 августа, во Владивостоке рухнула подпорная стена, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, обрушение невысокой стены произошло на дорогу на Заре. «Вроде машин не задело, но к гаражам точно нет подъезда», — пишут свидетели в соцсетях.

Стоит отметить, что это не первое обрушение, которое произошло за минувшие ливневые дожди. Так, накануне, три автомобиля пострадали на Снеговой. Тяжелые бетонные блоки просто раздавили задние части автомобилей.

Екатерина Брязгунова