28 Август 2019, 10:15
Подпорная стена рухнула во Владивостоке
Источник изображения: dps.control
В ночь на среду, 28 августа, во Владивостоке рухнула подпорная стена, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.
По словам очевидцев, обрушение невысокой стены произошло на дорогу на Заре. «Вроде машин не задело, но к гаражам точно нет подъезда», — пишут свидетели в соцсетях.
Стоит отметить, что это не первое обрушение, которое произошло за минувшие ливневые дожди. Так, накануне, три автомобиля пострадали на Снеговой. Тяжелые бетонные блоки просто раздавили задние части автомобилей.
Екатерина Брязгунова
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