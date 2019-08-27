Из-за сильных дождей, которые проходят в дальневосточной столице во вторник, 27 августа, подпорная стена придавила три автомобиля, сообщает DEITA.RU. Шокирующее видео опубликовал паблик dps.control.



По имеющейся информации, происшествие случилось на территории Дальхимпрома.

Судя по кадрам, автомобили и микроавтобус были припаркованы задним бампером к подпорной стене. Она-то и обрушилась на транспортные средства из-за ливневых дождей.

По словам автоэксперта, данные автомобили восстановлению не подлежат. Если же все-таки найдутся умельцы, которые решат их починить, геометрия кузова будут у каждого из автомобилей нарушена. В связи с этим машина может повести себя некорректно на трассе или дороге в любой момент.

Подобный случай произошел на улице Ладыгина в конце мая. Владельцам автомобилей пришлось доказывать свое право на компенсацию в суде.

Екатерина Брязгунова



