Подробности ДТП на мосту: Водитель «Приуса» нарушил ПДД девять раз за год

ГИБДД установила подробности аварии, которая произошла на мосту в районе поселка Заводской, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили в ведомстве, инициатором аварии стал водитель «приуса». Он ехал из Артема в Заводской, потерял управление и врезался в леера на мосту. После этого водитель рейсового автобуса, двигаясь по встречной и не успев среагировать на резкий и внезапный маневр, въехал в автомобиль. Затем в «приус» также врезался грузовик.

В итоге водителя малолитражки зажало в салоне. Вытаскивать его пришлось спасателям. Сейчас мужчина находится в больнице.

В ведомстве отметили, что никто, кроме водителя приуса, не пострадал. Подчеркивается, что в 2019 году его 9 раз задерживали за различные нарушения ПДД.

Напомним, что ранее очевидцы присылали в редакцию ИА DEITA.RU фото и видео происшествия. На тот момент никаких подробностей случившегося не было.