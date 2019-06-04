Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено следственным отделом по городу Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

В понедельник, 3 июня, после обеда 31-летний житель Холмска пришел в администрацию города Южно-Сахалинска. В холле здания он нанес топором, принесенным с собой, не менее 5 рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого его преступные действия были пресечены.

После нападения мэрия распространила сообщение о том, что администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. По данным регионального Минздрава, угрозы жизни пострадавшему нет.

Сейчас подозреваемый задержан, а следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Санников