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Подробности пожара на золоторудной шахте рассказали в МЧС
На тушение пожара одной из золоторудных шахт Дальнего Востока ушло почти шесть часов, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области, в ночь на субботу, 2 ноября, на руднике «Ольча» в Среднеканском городском округе произошел пожар. Информация о возгорании поступила в час ночи по местному времени.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит погрузочно-доставочная машина. К моменту приезда пожарных 15 горняков уже самостоятельно вышли на поверхность.
По имеющимся сведениям, пожар удалось ликвидировать только в шесть часов 50 минут.
Ранее прошла информация о том, что в России планируют расширить перечень опасных профессий, обладатели которых смогут после 25 лет непрерывного труда уйти на пенсию. Речь идет о досрочном выходе на пенсию угольщиков.
Екатерина Брязгунова