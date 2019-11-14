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Подробности прохождения циклона дали синоптики
Задержится ли снегопад в регионе, рассказали специалисты,
сообщает DEITA.RU.
Циклон, который принес в Приморье 13 ноября дождь и местами снег, не задержится в регионе надолго. Об этом сообщает портал «Маглипогода».
Так, по сообщению метеоэксперта, уже 14 ноября циклон должен покинуть край. Осадки могут остаться в регионе в небольших количествах. При этом во всем крае ожидается сильный ветер, на побережье штормовой. Также придет резкое похолодание – до минут 10 градусов.
Однако и холода не должны надолго задержаться в Приморье. По словам синоптика, потепление должно прийти сразу после 15 ноября.
Елена Миронова