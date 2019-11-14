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Подробности прохождения циклона дали синоптики

город, лавочка, лавка, зима, снег

Задержится ли снегопад в регионе, рассказали специалисты, сообщает DEITA.RU.

Циклон, который принес в Приморье 13 ноября дождь и местами снег, не задержится в регионе надолго. Об этом сообщает портал «Маглипогода».

Так, по сообщению метеоэксперта, уже 14 ноября циклон должен покинуть край. Осадки могут остаться в регионе в небольших количествах. При этом во всем крае ожидается сильный ветер, на побережье штормовой. Также придет резкое похолодание – до минут 10 градусов.

Однако и холода не должны надолго задержаться в Приморье. По словам синоптика, потепление должно прийти сразу после 15 ноября.

Елена Миронова

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