Подробности прохождения циклона из Китая озвучили синоптики

Приморцам рассказали, к чему готовиться, сообщает DEITA.RU.



Необычно теплая для декабря погода сменится холодами уже во вторник, 17 декабря. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Как сообщают синоптики, ночью к региону подошел циклон из Китая, который принес в себе осадки. На большей территории края прошли снегопады. Утром в южных районах возможен дождь со снегом. Ранним утром ожидается от +1 до -4 градусов, на севере до -14 градусов.

Во Владивостоке ранним утром возможен снег с дождем, с рассветом над городом вновь появится туман. Ожидается около 0 градусов, днем похолодает, поднимется ветер.

Елена Миронова