Подробности прохождения снежного циклона назвали синоптики

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Предновогодний снегопад пройдет во Владивостоке, сообщает
DEITA.RU.
В воскресенье, 29 декабря, во Владивостоке ожидается снегопад. Данные синоптиков опубликованы на портале «Примпогода».
Так, по прогнозу, снег начнется вечером в воскресенье. При этом весь день ожидается теплым: от -3 до -5 градусов. Вечером ветер усилится до 14 м/с.
Снегопад слабый и умеренный будет продолжаться всю ночь на понедельник, 30 декабря. Ночь на понедельник также будет теплой: до -5 градусов. Затяжной снегопад продолжится и в понедельник. Будет сильный ветер до 20 м/с, температура от -7 до -9 градусов.
Елена Миронова