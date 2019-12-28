Подробности прохождения снежного циклона назвали синоптики

Предновогодний снегопад пройдет во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье, 29 декабря, во Владивостоке ожидается снегопад. Данные синоптиков опубликованы на портале «Примпогода».

Так, по прогнозу, снег начнется вечером в воскресенье. При этом весь день ожидается теплым: от -3 до -5 градусов. Вечером ветер усилится до 14 м/с.

Снегопад слабый и умеренный будет продолжаться всю ночь на понедельник, 30 декабря. Ночь на понедельник также будет теплой: до -5 градусов. Затяжной снегопад продолжится и в понедельник. Будет сильный ветер до 20 м/с, температура от -7 до -9 градусов.

Елена Миронова