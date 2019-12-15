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Подробности смертельного ДТП с рейсовым автобусом раскрыла ГИБДД
Приморские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.
По информации ГИБДД, 15 декабря в 09.25 на 13 км автодороги Фокино-Дунай водитель автомашины Ниссан Куб, женщина 1960 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом. Автобус следовал по маршруту "Фокино-Дунай". В салоне находились 6 пассажиров.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков.
В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Женщина-водитель автомашины Ниссан Куб и ее пассажир (личность которого в настоящий момент устанавливается) получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пассажир Ниссан Куб получил травмы.
По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований.
Дмитрий Санников