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Подробности смертельного ДТП с рейсовым автобусом раскрыла ГИБДД

дтп

Приморские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

По информации ГИБДД, 15 декабря в 09.25 на 13 км автодороги Фокино-Дунай водитель автомашины Ниссан Куб, женщина 1960 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом. Автобус следовал по маршруту "Фокино-Дунай". В салоне находились 6 пассажиров.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков.

В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Женщина-водитель автомашины Ниссан Куб и ее пассажир (личность которого в настоящий момент устанавливается) получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пассажир Ниссан Куб получил травмы.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Дмитрий Санников

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