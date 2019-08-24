В Приморье сотрудники ГИБДД и неравнодушные граждане помогли пенсионеру выбраться из утонувшей машины, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

После выпадения обильного количества осадков, утром 24 августа в районе поселка Смоляниново Шкотовского района Приморья поднялся уровень воды в реке Лобога. Участок автодороги на 49 км трассы Артем - Находка - порт Восточный оказался залит потоками воды.

Водитель автомобиля Мазда МПВ, двигаясь в направлении Владивостока, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД о необходимости объезда опасных участков и решил проехать по затопленной автодороге. Потоком воды минивэн снесло с проезжей части в русло реки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела «Большекаменский» Андрей Сборщиков, Владимир Матюшкин, Михаил Чернов и Павел Карпушкин, а также очевидцы происшествия незамедлительно начали спасательную операцию. В салоне транспортного средства находился 69-летний мужчина, ему помогли выбраться из автомобиля и добраться в безопасное место.

Движение всех транспортных средств на данном участке автодороги ограничено. В местах подтоплений несут службу дополнительные наряды ДПС. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Дмитрий Санников