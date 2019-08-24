смоляниново

В Приморье сотрудники ГИБДД и неравнодушные граждане помогли пенсионеру выбраться из утонувшей машины, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

После выпадения обильного количества осадков, утром 24 августа в районе  поселка Смоляниново Шкотовского района Приморья   поднялся уровень воды в реке Лобога. Участок автодороги на  49 км трассы Артем -  Находка -  порт Восточный оказался залит потоками воды.  

Водитель автомобиля Мазда МПВ, двигаясь в направлении Владивостока,  проигнорировал требование сотрудников ГИБДД о  необходимости объезда опасных участков и решил проехать по затопленной автодороге.  Потоком воды минивэн  снесло с проезжей части в русло реки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы  межмуниципального отдела «Большекаменский»  Андрей Сборщиков, Владимир Матюшкин, Михаил Чернов  и Павел Карпушкин, а также очевидцы происшествия  незамедлительно начали спасательную операцию. В салоне транспортного средства находился 69-летний мужчина, ему  помогли выбраться из автомобиля  и добраться в безопасное место. 

Движение всех  транспортных средств на данном участке автодороги  ограничено. В  местах подтоплений несут службу дополнительные наряды ДПС.   Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Дмитрий Санников

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