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Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики
Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении взятки задержали инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.
Как сообщили приморские полицейские, сейчас назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции.
Кук подчеркнули краевые силовики, в случае установления вины полицейских, они будет уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Дмитрий Санников