telegr wh call

Новости

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики

7 Декабрь 2019, 11:33

Тарифы ЖКХ вырастут в Приморье в новом году

7 Декабрь 2019, 11:13

«Колесо оторвалось на ходу»: люди Путина проверили автобусы

7 Декабрь 2019, 10:53

Замерзающую первоклассницу спасли полицейские

7 Декабрь 2019, 10:07

Крах лесной промышленности Дальнего Востока выгоден неожиданным бенефициарам

7 Декабрь 2019, 09:45

Село окружили 60 голодных медведей

7 Декабрь 2019, 09:15

ФСБ задержало судно в Японском море

7 Декабрь 2019, 08:45

На 40% подорожало пшено в Приморье

7 Декабрь 2019, 08:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики

фсб

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении взятки задержали инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщили приморские полицейские, сейчас назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции.

фсб

Кук подчеркнули краевые силовики, в случае установления вины полицейских, они будет уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Дмитрий Санников

Читайте также:

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

ФСБ задержало судно в Японском море

Бывшим ФСБ-шникам запретят покидать Россию

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

Украина взыскала миллиардную компенсацию с «Газпрома»

Опасная болезнь распространяется в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...