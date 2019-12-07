Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении взятки задержали инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщили приморские полицейские, сейчас назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции.





Кук подчеркнули краевые силовики, в случае установления вины полицейских, они будет уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Дмитрий Санников