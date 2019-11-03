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Подробности задержания пьяного лихача озвучили в Сети

ДПС ГИБДД ГАИ

Водитель иномарки «под градусом» гнал по встречной полосе оживленной трассы, сообщает DEITA.RU.

Субботний вечер у владивостокских водителей выдался эпичным: мужчины смогли остановить и задержать пьяного водителя на трассе. Все подробности опубликованы в паблике dps_vl в Инстаграм.

Мужчины рассказали, что пьяный водитель уверенно ехал по «встречке» по трассе от аэропорта на остров Русский. Когда неравнодушные водители Prius и Probox смогли остановить гонщика, из машины вышло пять человек. Оказалось, таким образом они планировали добраться до Уссурийска.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые и оформили нарушение. Теперь водителя надолго лишат прав, а, если это не первый раз пьяного вождения, то и свободы.

Елена Миронова

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