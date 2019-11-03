Подробности задержания пьяного лихача озвучили в Сети

Водитель иномарки «под градусом» гнал по встречной полосе оживленной трассы, сообщает DEITA.RU.



Субботний вечер у владивостокских водителей выдался эпичным: мужчины смогли остановить и задержать пьяного водителя на трассе. Все подробности опубликованы в паблике dps_vl в Инстаграм.

Мужчины рассказали, что пьяный водитель уверенно ехал по «встречке» по трассе от аэропорта на остров Русский. Когда неравнодушные водители Prius и Probox смогли остановить гонщика, из машины вышло пять человек. Оказалось, таким образом они планировали добраться до Уссурийска.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые и оформили нарушение. Теперь водителя надолго лишат прав, а, если это не первый раз пьяного вождения, то и свободы.

Елена Миронова