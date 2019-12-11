Подростка задержали за сообщение о минировании школы

В Комсомольске-на-Амуре задержали малолетнего хулигана, который позвонил утро понедельника в полицию и рассказал, что одна из школ якобы заминирована, сообщает DEITA.RU.

По сообщению хабаровской полиции, после звонка на место немедленно выехала оперативная группа. Эвакуировали почти 400 человек, однако, при проверке не было обнаружено никаких подозрительных веществ или предметов.

Подростка удалось задержать. Он признался, что позвонил в полицию из хулиганского чувства.

Теперь ученику грозит до пяти лет лишения свободы за ложный терроризм.

Напомним, что в этот день на дальневосточный регион обрушился вал звонков и писем с сообщениями о минировании школ. Однако, все они оказались ложными.

Александра Маслова