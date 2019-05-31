Запрет коснулся почти 30 регионов России, сообщает DEITA.RU.

Теперь электронные сигареты и вейпы нельзя продавать несовершеннолетним. О том, что ограничения уже закреплены законодательно пишут "Известия". Сведения об этом указаны в региональных нормативно-правовых актах.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 30 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц и от 500 рублей до пяти тысяч для продавцов.

Ограничения продажи вейпов на федеральном уровне пока не существует, однако медицинские эксперты настаивают, что эта мера крайне необходима. По их мнению, курение электронных устройств приучает подростков к употреблению обычного табака.

Ранее стало известно, что в России вводят новый "сухой закон".