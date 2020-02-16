Подросткам запретили выступать в стиле Queen

В Петербурге руководство школы запретило мальчикам танцевать в юбках под группу Queen. Школьники ответственно подошли к творческому конкурсу «Один в один», но учителя и руководство школы возмутил их дерзкий внешний вид. Юноши хотели повторить клип на песню I Want To Break Free, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на Невские новости.

Старшеклассники одной из петербургских школ столкнулись с цензурой при участии в конкурсе «Один в один». Его смысл в том, чтобы как можно более точно повторить музыкальный номер или клип. Школьники одного из классов решили поставить выступление под песню I Want To Break Free группы Queen, сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Юноши надели для выступления женскую одежду на манер той, что была в клипе группы, но руководство школы не оценило юношеский креатив и возмутилось внешним видом мальчиков.

По словам школьников, учительница английского посмотрела с телефона ролик Queen и одобрила выбор песни. К тому же выступление около семи раз было отрепетировано, но в день выступления мальчики чего только о себе не услышали. Взрослые не только раскритиковали внешний вид мальчиков, в частности, приклеенные усы и имитацию груди, но и усмотрели в выступлении подростков пропаганду гомосексуализма.

В конкурсе, который состоялся 14 февраля, участвовали школьники с 7 по 11 классы, причем остальные школьники пародировали и Верку Сердючку и рокеров Kiss, образы которых выглядят не менее вызывающе. Но именно номер в стиле Queen пришелся не по нраву руководству школы. Отмечается, что в телепередаче «Точь-в-точь» на одном из федеральных каналов уже повторяли клип на песню I Want to Break Free. Тогда жюри только порадовались идее перевоплощения. Также подросток опроверг информацию о том, что у конкурса есть второй этап, куда они с товарищами не попали.

Подростки сильно расстроились, так как действительно старались сделать интересный номер: они нашли подходящую одежду, парики, усы, а также отрепетировали полноценный номер. Сейчас школьники продолжают бороться за толерантность и, несмотря на давление со стороны учителей, хотят придать инциденту огласку.