Виртуальные друзья крадут деньги, сообщает DEITA.RU.

Схема довольна проста: мошенник знакомится с ребёнком в соцсети и втирается к нему в доверие. Далее он сообщает, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его собственный телефон сломался, и просит сообщить номер телефона и СМС-код, который ему придёт. После этого мошенник регистрирует номер жертвы в сервисе мобильных денежных переводов.

На телефон наивного ребёнка приходит СМС с кодом подтверждения, он сообщает его мошеннику, который заходит в личный кабинет в сервисе переводов и начинает переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер.



О схеме рассказали "Известиям" в Альфа-банке. По словам экспертов, в настоящее время в соцсетях растёт количество подобных "разводов". Таким нехитрым образом можно похищать за один раз больше тысячи рублей.

Если на номере настроен автоплатеж, баланс автоматически пополняется с банковской карты.