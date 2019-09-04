Пагубное увлечение очень сильно отразилось на здоровье тинейджера, сообщает DEITA.RU.

Жесточайший дефицит необходимых для организма минералов и питательных веществ привёл состояние 17-летнего подростка из города Бристоля в Великобритании к потере основных чувств.

По словам медиков, потеря слуха и зрения произошла с подростком после того, как на протяжении десяти лет он питался исключительно картошкой-фри, а также чипсами и бургерами.

Как об этом пишет журнал Annals of Internal Medicine, ещё в юном возрасте юноша отказался от нормальной еды ввиду того, что она ему не понравилась.



Мать не хотела спорить с ребёнком, поэтому все эти годы потакала его вкусовым предпочтениям. В результате попустительства и такой своеобразной диете уже в 15 лет у подростка появились проблемы со зрением, слухом и слабость костей, а спустя два года мальчик и вовсе ослеп и почти полностью перестал слышать.

Примечательно, что врачи выявили в организме ребенка дефицит витаминов и минералов лишь тогда, когда он перестал видеть. Как рассказала мать мальчика, из-за слепоты он бросил колледж, а ей пришлось оставить работу, чтобы заботиться о своем ребенке.

Дмитрий Шевченко