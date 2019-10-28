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Подросток устроил массовую аварию, пострадали семь человек
В понедельник, 28 октября, 17-летний подросток устроил массовую аварию в приморском городе Арсеньеве, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель регионального УМВД России.
По имеющейся информации, в районе 24-го дома по улице Калининской несовершеннолетний, находившийся за рулем Toyota Ipsum, спровоцировал аварию. Когда он проезжал нерегулируемый перекресток Ломоносова — Калининская, не уступил право первого проезда водителю Toyota Prius, который находился на главной.
В результате аварии пострадали семь человек — оба водителя, в том числе ребенок, а также пассажиры, среди которых также были дети — юноши 15 и 16 лет. Всем назначено амбулаторное лечение.
Теперь родителям подростка предстоит оплатить дорогостоящий ремонт пострадавшего автомобиля, а полицейским понять — как авто попало в руки ребенка.
Екатерина Брязгунова