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Подросток заплатил за проезд и стал миллионером
Рождественское чудо произошло в обычной российской семье, сообщает DEITA.RU. Подросток, заплатив за проезд за чужую женщину с ребенком получил 1,5 млн рублей взамен.
История произошла на Алтае, куда жительница Северной столицы приехала на отдых к своей семье. В автобусе она разговорилась с мальчиком, который рассказал о своей жизни. При этом этот же мальчик и заплатил за проезд женщины с ребенком.
Проехав несколько остановок мальчик вышел из автобуса, а женщина решила его отблагодарить и объявила о сборе средств на ремонт квартиры для мальчика и его мамы. В результате было собрано 1,5 млн рублей.
По словам мамы воспитавшей подростка, на эти деньги она возможно купит квартиру своему сыну, в которой он в последствии будет воспитывать ее внуков добропорядочными людьми.
Иван Юрьев