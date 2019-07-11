Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Компания "Крокус Интернэшнл" использовала деньги, полученные от государства не для строительства новых дорог, а для получения прибыли от размещения средств на банковских депозитах. Об этом заявили представители Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, речь идёт о сумме в 14,6 миллиардов рублей, которые были перечислены компании с 2015 по 2017 годы. В этом время компания должна была заниматься строительством кольцевой автодороги в Подмосковье.

Данные обстоятельства были обнаружены в ходе выемки документов у бывшего руководителя "Автодора" Сергея Кельбаха.

По сведениям знакомых с деталями дела сотрудников "Крокус Интернэшнл", деньги, предназначенные для строительства дороги поступали на банковский счёт компании в Сбербанке.

В отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Дмитрий Шевченко