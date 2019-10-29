Подрядчикам продлят контракты на ремонт дорог во Владивостоке

Компаниям, ремонтирующим дороги за бюджетные деньги, продлят контракты, так как подрядчики принесут в мэрию «справки о плохой погоде», заявил глава Владивостока Олег Гуменюк в интервью ГТРК «Владивосток». В эфире «Вестей: Приморье» градоначальник также пояснил, почему гордится прозвищем «Бордюр Бордюрыч», а также пообещал, что в будущем году ситуации с некачественным ремонтом автодорог не повторится, сообщает DEITA.RU

Дорожная «Санта-Барбара» разыгралась вокруг администрации Владивостока к концу лета 2019-го. С наступлением тайфунов и Восточного экономического форума катастрофическое состояние дорожно-транспортной инфраструктуры города привлекло внимание федералов. Ругать Олега Гуменюка приехал, как и обещал, полпред Юрий Трутнев. После этого в мэрии начали шевелиться и к концу осени пообещали все исправить. Штрафы и выговоры подрядчикам посыпались, как листья в осеннем лесу, а информационное кольцо вокруг градоначальника и его дорожно-бордюрных дел стремительно сужалось. Несмотря на это, глава Владивостока все же не отступил от исполнения одной из своих прямых обязанностей – отчитываться перед горожанами о проделанной работе.

Такой шанс Олегу Гуменюку представился - в ходе интервью с телеведущим «Вестей Приморья» Сергеем Землянским мэр многое рассказал о дорогах, предприятиях, которые ими занимаются, причинах и следствиях сложившейся ситуации. Одной из предпосылок установившегося сезона пробок Гуменюк считает субподряд: перепоручение работы предприятиями, у которых администрация заказывала работы, другим фирмам.

«Миллиарды, выигранные дорожными предприятиями на тендере, те отдали на субподряд», - отметил мэр. Результатом стали отвратительные и опасные дороги, нелепые тротуары и пристальное внимание федеральных и региональных властей к этой проблеме. Впрочем, градоначальник уверен, что ремонт всех дорог все равно будет осуществлён, а виновные в срыве контрактных обязательств – наказаны рублём.

«Этим компаниям деваться некуда – у нас есть контракт до 1 ноября. И они будут делать эти дороги», - уверенно заявил Олег Гуменюк. Добавив, однако, что контракты им продлят, потому что подрядчики принесут «справки по поводу погоды», то есть документы, которые подтверждают, что ремонту помешали неожиданные ежегодные ливни и тайфуны. По словам главы города, таким образом предприятия имеют законные основания перенести сроки исполнения контрактных обязательств на несколько дней. Мэр дальневосточной столицы отмечает, что городские власти «сделали свои выводы», и обещает, что на следующий год такого не случится.

Также Олег Гуменюк прокомментировал ситуацию с бордюрами – манипуляции с этой частью дорожно-транспортной инфраструктуры вылились в прозвище, надежно приклеившееся к медийному образу Гуменюка – «Бордюр Бордюрыч». Сам глава Владивостока высказался по этому поводу иронично, соблюдая свой особенный речевой стиль.

«Это прозвище дало мне какой-то шанс сделать доказать людям, что мы делаем, то действуем правильно. Просто при ремонте дорог – есть ремонт тротуара. И когда покрытие (дороги) ремонтируется, то мы начинаем, в первую очередь, с тротуара. Да и здесь подрядчики подвели. Они решили осилить невозможное – они захотели заработать очень много денег», - рассказал в интервью телеведущему Олег Гуменюк.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что депутаты городской думы вместе с представителями контрольно-счётной палаты в ходе инспекции дорог Владивостока нашли нарушения практически на каждом отремонтированном участке, направив результаты в соответствующие органы. А глава города обещал наказать подрядчиков рублем.

Евгений Черемухин