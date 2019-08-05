Стало известно, в какую сумму России обходится заболеваемость граждан онкологическими болезнями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава, а также Университет Тампере и Международное агентство по изучения рака Всемирной организации здравоохранения озвучили суровую цифру: ежегодные потери экономики России в период из-за преждевременной смертности россиян от рака составили 8,1 миллиарда долларов.

Данные озвучены за период с 2011-го по 2015 годы. При этом, наибольший экономический урон среди мужчин нанёс рак легкого, а среди женщин — рак молочной железы.

По оценкам экспертов, уже к 2030 году потери экономики из-за рака должны выйти на уровень 7,5 миллиарда, что составляет 0,14 процента от ВВП.

Дмитрий Шевченко