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Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

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остановка, ларек, палатка, магазин, очередь

Стало известно, сколько денег тратят граждане на бытовые расходы, сообщает DEITA.RU.

Сервис Яндекса провёл исследование, которое позволило выяснить соотношения расходов россиян по самым главным бытовым направлениям.

Экспертами были посчитаны траты на телевидение, сотовую связь, интернет, коммуналку. Как оказалось, все расходы составляют для среднего россиянина до пяти тысяч рублей в месяц.

Плата за ЖКХ примерно равняется трём тысячам рублей, интернет и телевидение отнимают у граждан примерно тысячу-полторы, а сотовая связь также в пределах тысячи.

Ранее сообщалось, что большое количество россиян считает плату за ЖКХ непомерно высокой.

Дмитрий Шевченко

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