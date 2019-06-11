Полторы сотни тысяч россиян обратились в ПФР за подтверждением статуса предпенсионера в этом году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, такое количество обратившихся упомянул глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на полях Петербургского международного экономического форума. Из них 37 тысяч человек подали обращение через личный кабинет, и еще 109 тысяч пришли в отделения.

Дроздов говорит, что для предоставления предпенсионерам положенных льгот фонд взаимодействует с другими структурами с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), поскольку решение о предоставлении гражданину налоговых льгот принимается в налоговой.

Напомним, что Госдума приняла закон, дающий предпенсионерам право на алименты. Обратиться за ними могут нуждающиеся женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

Анастасия Туркова