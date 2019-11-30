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26 Ноябрь 2019, 16:15

Подведены итоги работы первого в Приморье пункта по приему раздельного мусора

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Шесть тонн вторичного сырья, включившем в себя алюминиевые банки, стекло, макулатуру и пластик, собрал в первые два месяца работы пункт по раздельному приему мусора, расположенный на территории бывшего мусоросжигательного завода (Спецзавода №1), сообщает DEITA.RU.

Как сообщил замдиректора единого регионального оператора по обращению с отходами Сергей Лазарев, за относительно небольшое время работы центр приема смог создать целую «касту» неравнодушных граждан, еженедельно сдающих раздельный мусор, который впоследствии идет в переработку. Всего за осень центр посетили порядка 1200 человек.

Заместитель губернатора Елена Пархоменко отметила, что открытие пункта приема раздельного мусора является составной часть программы перехода Приморского края на новую систему обращения с отходами с января 2020 года. Именно посредством привития гражданам должного отношения к производимым отходам идет реализация национального проекта «Экология» и государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы.

Отметим, что в рамках экологического нацпроекта к 2024 году планируется увеличение доли перерабатываемых коммунальных отходов до 60%, а утилизированных – до 13%.

фото: primorsky.ru

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