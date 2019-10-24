Подведут под монастырь: россиян приглашают в православное реалити-шоу

Телеканал «Спас» приглашает к участию в новом реалити-шоу. Известный православный канал хочет сделать участников послушниками в монастыре, сообщает DEITA.RU.

Авторы программы утверждают, что новое шоу «Остров», хоть и построено по правилам «реалити», будет иметь «глубокий смысл».

- Цель проекта проста: показать монастырскую жизнь глазами наших мирских героев, - поделилось руководство «Спаса».

На телеканале отмечают, что реалити-шоу должно будет показать, как меняет человека жизнь в обители, выполнение различных «послушаний» и молитвы. Так, зрители канала смогут увидеть, как люди убирают храм, пекут хлеб, работают на ферме и в аптеке, делают свечи.

Героями программы станут 10 человек, прошедших кастинг. К отбору руководство канала приглашает мужчин и женщин старше 18 лет. Пока что отбор ведется по видеозаявкам. Будущий «послушник» должен рассказать о себе и о том, почему он хочет попасть в монастырь.

Александра Маслова