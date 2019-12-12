Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Росморречфлот в четверг, 12 декабря.

По имеющейся информации, происшествие случилось вечером накануне, 11 декабря.

Отмечается, что размер подводной лодки 72 метра. Она принадлежит Тихоокеанском флоту.

Во время буксировки подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Происшествие случилось в заливе Восток.

На данный момент нос подлодки находится над водой.

Угрозы экологии нет. Решается вопрос о привлечении спасателей. Возле лодки находится буксир, который и транспортировал подлодку на утилизацию.

Екатерина Брязгунова