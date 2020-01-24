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Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог
Изображение с мечтательной надписью размещено в популярной
городской группе в соцсетях, сообщает DEITA.RU.
В паблике VDK опубликован цифровой рисунок Атлантиды или какого-то другого вымышленного города, расположенного под куполом на морском дне. Вокруг купола видны заброшенные лестницы и беседки. Поверх изображения – надпись «Где-то на дне Золотого Рога».
Ранее на дне бухты обнаруживали взрывчатку и несколько затонувших кораблей, но более масштабных приветов из прошлого водолазы пока вроде не встретили. Тем не менее, картинка с подводным городом породила массу шуток на эту тему: "Так вот почему дно бухты так и не углу били до сих пор! "
Напомним, речь о необходимости дноуглубления бухты, на берегах которой раскинулся Владивосток, шла давно, но всерьез вопросом занялись в 2018 году. Существует норматив причальных мощностей, и «недобор» не позволяет крупным судам, в частности, приносящим вклад в местную экономику туристическим лайнерам, приставать к берегу. Согласно проекту, финал дноуглубительных работ у двух главных причалов Золотого Рога был назначен на конец наступившего 2020 года.
Елена Кот