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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог

Золотой Мост Рыбный Порт Золотой Рог

Изображение с мечтательной надписью размещено в популярной городской группе в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

В паблике VDK опубликован цифровой рисунок Атлантиды или какого-то другого вымышленного города, расположенного под куполом на морском дне. Вокруг купола видны заброшенные лестницы и беседки. Поверх изображения – надпись «Где-то на дне Золотого Рога».

Ранее на дне бухты обнаруживали взрывчатку и несколько затонувших кораблей, но более масштабных приветов из прошлого водолазы пока вроде не встретили. Тем не менее, картинка с подводным городом породила массу шуток на эту тему: "Так вот почему дно бухты так и не углу били до сих пор! "

Напомним, речь о необходимости дноуглубления бухты, на берегах которой раскинулся Владивосток, шла давно, но всерьез вопросом занялись в 2018 году. Существует норматив причальных мощностей, и «недобор» не позволяет крупным судам, в частности, приносящим вклад в местную экономику туристическим лайнерам, приставать к берегу. Согласно проекту, финал дноуглубительных работ у двух главных причалов Золотого Рога был назначен на конец наступившего 2020 года.

Елена Кот

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Источник изображения: myvdk

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