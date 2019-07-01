Подводный кабель из Находки в Ниигату планируют проложить Россия и Япония, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам переговоров Президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как информирует официальный сайт Кремля, лидеры государств планируют реализовать проект по созданию скоростного канала для передачи данных Япония — Европа.

Как подчеркнул Владимир Путин, между Россией и Японией развивается сотрудничество в области транспорта, инфраструктуры. Серия тестовых контейнерных перевозок по Транссибу показала экономическую эффективность данного маршрута для увеличения поставок японских товаров на европейские рынки.

Дмитрий Санников