Минтранс подготовил россиянам правила совместных поездок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Карпулинг - распространённые явление в России, набирающее популярность, суть которого заключается в том, чтобы с помощью специального приложения находить себе попутчиков на дальние поездки.

Российские власти заинтересовались самоорганизацией граждан и решили внести в этот процесс ряд норм и правил, которые должны навести порядок в этой сфере.

Главным условием стало то, что водитель, берущий на себя обязательства вести других людей в своей машине, должен иметь права категории В и стаж не менее двух лет вождения.

Максимальное количество попутчиков при этом устанавливается в пределах 8 человек, а количество таких совместных поездок ограничивается всего 2 штуками в сутки.

Кроме этого, одним из главных правил стало то, что все попутчики должны рассчитываться с водителем с помощью безналичных денег. Размер оплаты позже установит правительство.

Также Минтранс пригрозил штрафами за нарушения установленных правил.

Дмитрий Шевченко