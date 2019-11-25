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Поджигатель авто из Приморья вернется в тюрьму

пожар

Жителя Находки приговорили к шести годам тюрьмы за серию поджогов, сообщает DEITA.RU.

История началась в 2019 году, когда в полицию Находки стали приходить обращения местных граждан. Люди жаловались на подожженные авто, и пожар на популярном городском рынке.

«Общий ущерб, причиненный горожанам, оказался более 1,6 млн рублей», - отметили в полиции.

Кроме того, в МВД заметили, что все пожары происходили исключительно ночью и носили «неслучайный характер». Вскоре расследование привело к местному жителю – 24-летнему горожанину, который не так давно вышел из тюрьмы. Отмечается, что все поджоги он совершал в пьяном виде.

На время следствия фигурант был под стражей. Суд признал его виновным и назначил наказание - шесть лет «строгого». Кроме того, с него взыскали всю сумму ущерба.

Александра Маслова

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