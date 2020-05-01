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Поджигатели пойманы в Приморье
В Приморье выявлен 51 поджигатель сухой растительности, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ГУ МЧС по Приморскому краю.
Правительством Приморского края с 1 апреля на всей территории региона установлен срок начала пожароопасного сезона. С этого периода сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки выполнения первичных мер пожарной безопасности всех населённых пунктов подверженных угрозе перехода на их территорию природных пожаров. По результатам проверок приняты предусмотренные законодательством к устранению выявленных нарушений, в том числе административного характера.
Как отметили приморские спасатели, с начала действия особого противопожарного режима проведено 489 профилактических рейда, по результатам которых выявлен 51 поджигатель сухой растительности.
Совместно со старостами населённых пунктов организовано проведение 108 сходов граждан, на которых с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора обсуждены вопросы профилактики возникновения природных пожаров.