Поезда ходят в Китай, несмотря на запрет Мишустина

По данным пресс-службы РЖД, в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина пассажирские перевозки через границу Китая временно ограничены, однако некоторые маршруты все-таки продолжают работать, сообщает DEITA.RU.

С 31 января по 1 марта будут приостановлены маршруты, следующие через границу Россия-Китай. В том числе и движение пассажирского поезда №402/401, следовавшего по маршруту Гродеково- Суйфэньхэ, а также группы вагонов, следовавшей по маршруту Чита-Маньчжурия.

Однако международные сообщения по маршруту Москва-Пекин продолжат свою работу по плановому расписанию.

Также представители РЖД отмечают, что неиспользованные в связи с отменой маршрутов билеты можно сдать без удержания сборов.