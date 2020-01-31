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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Поезда ходят в Китай, несмотря на запрет Мишустина

вагон, поезд, ржд

Международные сообщения по маршруту Москва-Пекин продолжат свою работу по плановому расписанию

По данным пресс-службы РЖД, в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина пассажирские перевозки через границу Китая временно ограничены, однако некоторые маршруты все-таки продолжают работать, сообщает DEITA.RU.

С 31 января по  1 марта будут приостановлены маршруты, следующие через границу Россия-Китай. В том числе и движение пассажирского поезда №402/401, следовавшего по маршруту Гродеково- Суйфэньхэ, а также группы вагонов, следовавшей по маршруту Чита-Маньчжурия.

Однако международные сообщения по маршруту Москва-Пекин продолжат свою работу по плановому расписанию.

Также представители РЖД отмечают, что неиспользованные в связи с отменой маршрутов билеты можно сдать без удержания сборов.

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