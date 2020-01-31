Поезда ходят в Китай, несмотря на запрет Мишустина

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Международные сообщения по маршруту Москва-Пекин продолжат свою работу по плановому расписанию
По данным пресс-службы РЖД, в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина пассажирские перевозки через границу Китая временно ограничены, однако некоторые маршруты все-таки продолжают работать, сообщает DEITA.RU.
С 31 января по 1 марта будут приостановлены маршруты, следующие через границу Россия-Китай. В том числе и движение пассажирского поезда №402/401, следовавшего по маршруту Гродеково- Суйфэньхэ, а также группы вагонов, следовавшей по маршруту Чита-Маньчжурия.
Однако международные сообщения по маршруту Москва-Пекин продолжат свою работу по плановому расписанию.
Также представители РЖД отмечают, что неиспользованные в связи с отменой маршрутов билеты можно сдать без удержания сборов.