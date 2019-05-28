Десятки человек, которые оказались на железнодорожном вокзале в Брюсселе, вынуждены были пройти на выход с вещами и пропустили свои поезда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Северный вокзал в Брюсселе оцеплен, пассажиров эвакуирует полиция.

«В настоящее время идет эвакуация Северного вокзала, - цитирует слова собеседницы агентство, - Такие меры принимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов».

По сообщению железнодорожной компании SNCB, которое опубликовано на официальной странице в соцсетях, поезда из-за происшествия вынуждены временно не останавливаться на этом вокзале.

Добавим, что в Европе с серьезностью относятся к подобным сообщениям в местах массового скопления людей, в том числе и на вокзалах, станциях метро. Слишком свежи в памяти взрывы, которые гремели по всей Европе и унесли десятки жизней.

Инна Эстрина