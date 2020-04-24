Поездка — 5 тысяч: для россиян ввели новый абсурдный штраф

Самая обычная поездка в общественном транспорте может обернуться потерей пяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как стало известно изданию, московская полиция совместно с контролёрами начала следить за выполнением гражданами предписания властей о соблюдении социальной дистанции.

Те, кто сидят в общественном транспорте — метро, автобусе, электричке, ближе полутора метров друг от друга, получают наказание, которое может варьироваться от простого предупреждения до штрафа в 5 тысяч рублей.

При этом московские власти заявляют, что данная мера направлена исключительно на замедление эпидемии коронавируса, которая всё ещё продолжает бушевать в столице.

Для того чтобы пассажиры общественного транспорта соблюдали социальную дистанцию, были нанесены специальные стикеры, которые разделяют сиденья.

На каждом втором месте появилась надпись о необходимости соблюдения дистанции и запрете на занятие этого места. Раньше это предостережение носило лишь рекомендательный характер.

Учитывая, что практически все ограничительные меры, вводящиеся в Москве с некоторым опозданием начинают применять и по всей остальной России, штрафы за нарушение социальной дистанции очень скоро могут стать реалиями всех жителей страны.