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Поездка — 5 тысяч: для россиян ввели новый абсурдный штраф
Гражданам придётся очень сильно постараться, чтобы не нарушить новое правило
Самая обычная поездка в общественном транспорте может обернуться потерей пяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Как стало известно изданию, московская полиция совместно с контролёрами начала следить за выполнением гражданами предписания властей о соблюдении социальной дистанции.
Те, кто сидят в общественном транспорте — метро, автобусе, электричке, ближе полутора метров друг от друга, получают наказание, которое может варьироваться от простого предупреждения до штрафа в 5 тысяч рублей.
При этом московские власти заявляют, что данная мера направлена исключительно на замедление эпидемии коронавируса, которая всё ещё продолжает бушевать в столице.
Для того чтобы пассажиры общественного транспорта соблюдали социальную дистанцию, были нанесены специальные стикеры, которые разделяют сиденья.
На каждом втором месте появилась надпись о необходимости соблюдения дистанции и запрете на занятие этого места. Раньше это предостережение носило лишь рекомендательный характер.
Учитывая, что практически все ограничительные меры, вводящиеся в Москве с некоторым опозданием начинают применять и по всей остальной России, штрафы за нарушение социальной дистанции очень скоро могут стать реалиями всех жителей страны.