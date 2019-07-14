Личные данные клиента мог предоставить сам сервис или хакеры, сообщает DEITA.RU.



На жителя подмосковного города Жуковский неизвестные оформили кредит. Сообщается, что для получения денег они использовали фотографию паспорта потерпевшего, которую он отправлял в каршеринговый сервис «Белка».

Как пишет «Эхо Москвы», молодой человек написал заявление о мошенничестве в полицию. Сама каршеринговая компания не дает комментариев о том, как данные пользователя оказались у злоумышленника.

Елена Миронова