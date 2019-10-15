Новости
Экологический конкурс проходит в Приморье
15 Октябрь 2019, 13:01
Россия скоро совсем откажется от паспортов
15 Октябрь 2019, 13:00
Стало известно, что Сбербанк будет продавать в отделениях
15 Октябрь 2019, 12:45
«Ты не поверишь» — раскрыт размер пенсии российской звезды
15 Октябрь 2019, 12:40
Вот как легально оформить парковочное место во дворе
15 Октябрь 2019, 12:25
Приморцы могут получить помощь адвоката бесплатно
15 Октябрь 2019, 12:10
Мощное землетрясение потрясло Дальний Восток
15 Октябрь 2019, 12:00
Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке
15 Октябрь 2019, 11:45
Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке
Поездки в Китай значительно подорожают на Дальнем Востоке. ФАС уже предложила «задрать» цену билета за проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает DEITA.RU.
Свое предложение ФАС объяснила тем, что за счет денег иностранных туристов и россиян, желающих посетить Китай, власти ЕАО получат дополнительные средства для, например, возведения пешеходного перехода и мостовой переправы к платформам поезда.
В ведомстве пояснили, что повышенное ценообразование за проезд через реку Амур связано с дополнительной платой за пользование инфраструктурой Рубикона (компании, ответственной за строительство моста с российской стороны). Предварительно, повышения коснутся тарифов, сборов и цен за грузоперевозки в общественных поездах.
Подробнее об этом можно прочитать в пояснительной записке ФАС на сайте правовой информации.
Отметим, строительство российской части моста из ЕАО в КНДР планируется завершиться в конце текущего года.
Екатерина Цой