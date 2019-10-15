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Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке

вагон, ржд, поезд, железная дорога

Поездки в Китай значительно подорожают на Дальнем Востоке. ФАС уже предложила «задрать» цену билета за проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает DEITA.RU.

Свое предложение ФАС объяснила тем, что за счет денег иностранных туристов и россиян, желающих посетить Китай, власти ЕАО получат дополнительные средства для, например, возведения пешеходного перехода и мостовой переправы к платформам поезда.

В ведомстве пояснили, что повышенное ценообразование за проезд через реку Амур связано с дополнительной платой за пользование инфраструктурой Рубикона (компании, ответственной за строительство моста с российской стороны). Предварительно, повышения коснутся тарифов, сборов и цен за грузоперевозки в общественных поездах.

Подробнее об этом можно прочитать в пояснительной записке ФАС на сайте правовой информации.

Отметим, строительство российской части моста из ЕАО в КНДР планируется завершиться в конце текущего года.

Екатерина Цой

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